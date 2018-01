Terminal Fluvial Turístico vira ponto de consumo de drogas

Acesso à balsa foi interditado a pedido da Marinha do Brasil

Nos últimos dias aumentaram o número de denúncias de que jovens estavam utilizando drogas na balsa do Terminal Fluvial Turístico (TFT) de Santarém. Os grupos procuravam horários em que havia poucas pessoas no local, e em plena luz do dia realizavam o consumo de drogas. Na semana passada, a Polícia Militar foi acionada por diversas vezes, realizando abordagens em grupos de jovens.

No entanto, o motivo da restrição de acesso à balsa do TFT, segundo a prefeitura não tem relação com o caso, mas sim refere-se a uma solicitação da Marinha do Brasil.

Em nota, a Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), da Prefeitura de Santarém, informou que desde o dia 1º de janeiro de 2018, a balsa do Terminal Fluvial Turístico (TFT) está com acesso restrito, e somente liberada para atracação, embarque e desembarque de embarcações turísticas. “A medida solicitada pela Capitania Fluvial de Santarém é para atender a legislação náutica da Marinha do Brasil”, diz a nota, complementando.

“A medida é para que o local seja utilizado para a real finalidade, no que se refere ao uso da balsa, que é destinada para apoio às embarcações que desenvolvem atividades turísticas na região. A determinação também servirá para dar mais segurança ao local e coibir usos inadequados do espaço”.

RISCO EMINENTE: A frequência de grupos de jovens no local, já teve um capítulo dramático, que resultou na morte do estudante Flávio Coelho Vidal, de 17 anos, que após brincadeira com amigos, no dia 31 março do ano passado, acabou caindo nas águas do Rio Tapajós. No mesmo dia os mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram buscas com objetivo de localizar o estudante da Escola Frei Othmar, mas não lograram êxito. O corpo do jovem foi localizado 3 dias depois. O comandante de uma embarcação que avistou um corpo nas águas do rio Amazonas, acionou a equipe do Corpo de Bombeiros, que seguiu até o local e resgatou o corpo. Segundo o Tenente Albert, do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado na região da boca do Ituqui.

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto