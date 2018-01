Cinco detentos não retornam ao Presídio de Cucurunã após saída temporária

No município de Santarém, de 178 internos que receberam o benefício, apenas 5 internos não retornaram ao Centro de Recuperação Agrícola S. Hall de Moura (CRASHM).

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE) registrou o menor índice de evasão durante a saída temporária para as festas de final de ano 2017 (Natal e Ano Novo) dos últimos três anos. 1.568 detentos custodiados na Região Metropolitana de Belém e de 14 centros de recuperação localizados nos municípios do Pará receberam o benefício neste ano. Destes, apenas 111 não retornaram as casas penais, o que corresponde a 7,07% de não retorno. As saídas ocorreram no dia 24 de dezembro para presos do interior e dia 25 para detentos da RMB. O prazo para retorno foi de sete dias.

