Em Altamira, filho mata o pai devido o mesmo não querer emprestar uma motocicleta

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (4) em cumprimento a mandado de prisão por crime de homicídio, Willian Henrique Lopes de Araújo, 23 anos, acusado de matar o próprio pai, em Altamira, sudoeste do Pará. A prisão foi realizada na Rodovia Transamazônica, no centro do município de Uruará, também localizado no sudoeste paraense. A prisão foi cumprida pela equipe de policiais civis formada pelo delegado Mhoab Khayan, e investigadores Nilvaldino Barros, Tiago Tenório e Edmilson Moraes. A vítima do crime foi Hélio Lopes da Silva que foi morto pelo filho na Fazenda Santa Ruth, situada no Travessão do Monte Santo, no KM 24, zona rural de Altamira, no primeiro dia de 2018.

As investigações mostraram que o crime ocorreu, por volta de 7h30 da manhã, quando Willian Henrique matou o seu pai com um tiro de espingarda calibre 32. O disparo atingiu a região torácica da vítima que morreu no local. Testemunhas relataram que Willian Henrique, após ter ingerido bebidas alcoólicas na virada do ano, pediu emprestada ao pai a motocicleta de propriedade da vítima. Porém, Hélio da Silva teria dito que não iria emprestar o veículo ao filho que estava embriagado. Por causa disso, Willian carregou um cartucho calibre 32, municiou uma espingarda e efetuou o tiro no pai.

Em seguida, Willian Henrique saiu em fuga levando a motocicleta da vítima rumo à região de mata da Fazenda Santa Ruth. O delegado representou junto à Justiça pela prisão preventiva de Willian Henrique. A ordem de prisão foi deferida pelo Poder Judiciário e o acusado passou a ser procurado pelos policiais do município. Willian Henrique foi capturado, por volta de 12h30, no centro da cidade de Uruará. Com Willian, foi apreendida a motocicleta que pertencia à vítima. Ele vai permanecer preso à disposição da Justiça.