Mulher é morta a tiros na Nova República; na área central, dois homens são baleados

O plantão policial na 16ª Seccional de Polícia Civil foi bastante movimentado na madrugada deste sábado. Registrados um homicídio e duas tentativas de homicídios.

Era por volta de 0h30, quando Júlia Natiany Lacerda da Silva, de 24 anos, foi morta com pelos menos três disparos de arma de fogo. Segundo informações da polícia, o assassino, estava em uma moto da marca Honda, modelo CG Fan, quando abordou a vítima em uma via localizada entre o mercado e praça do bairro da Nova República. Os tiros acertaram a cabeça, braço e perna de Júlia, que veio a óbito ainda no local. Conforme familiares, ela era viciada no consumo de entorpecente. Uma das principais linhas de investigação é que motivação seria acerto pelo tráfico de drogas.

Poucos minutos do crime que tirou a vida de Júlia, na rua Silvério Sirotheau, próximo a esquina com a travessa Padre João, na área central de Santarém, dois homens que chegaram no local em uma moto, efetuaram disparo de arma de fogo, atingindo dois homens, que foram encaminhados para o Pronto Socorro Municipal, onde encontram-se na sala de reanimação.

RG 15 / O Impacto