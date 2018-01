Sessenta turistas norte americanos visitaram Centro Cultural João Fona na sexta

Os primeiros turistas estrangeiros de 2018 visitaram o acervo do Centro Cultural João Fona (CCJF), no início da tarde de sexta-feira (5). Os turistas vindos Estados Unidos, na faixa etária de 50 a 85 anos, vieram no transatlântico Sirena. A chegada foi em dois grupos de 30 cada. O prédio público pertence à Prefeitura de Santarém, sob a resposabilidade da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

O guia de turismo Diego Azevedo afirma que os estrangeiros ficaram encantados com a exuberância nas terras santarenas. “Sempre perguntamos aos turistas sobre o passeio por Santarém, e sempre nos repassam a alegria dos pontos visitados e fazem questão do registro fotográfico e ficam atentos às explicações seja dos ambientes da cidade ou na zona rural, na área urbana. Com um dos pontos, o prédio público do Centro Cultural João Fona, ficaram impressionados com a história das peças do acervo e da edificação predial, as pinturas nas paredes, e impressionante a admiração deles”, explicou.

Segundo a chefe da Seção de Atendimento ao Turista do CCJF, Patrícia Chaves, em 2017, o total de 4.200 turistas estrangeiros visitaram o prédio púbico. “Esta foi a primeira visita deste ano e já estão agendadas visitas neste domingo (7), de um grupo extra, ou seja que não faz parte da rota oficial, formado por turistas alemães e filandeses, com chegada prevista para às 15 horas. E na segunda-feira (8), da Rota Turística 2017-2018, estão sendo aguardados dois grupos da lotação do transatlântico Albatroz”, explicou a servidora do acervo.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS