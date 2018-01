Ananindeua já teve o melhor desempenho na educação do Pará

Tal feito aconteceu durante a gestão de Helder Barbalho como prefeito do Município.

O atual Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, quando foi prefeito de Ananindeua no período de 2006 a 2012, uma de suas grandes prioridades foi a área de educação. Não foi por acaso que o ensino do Município nesse período teve o melhor desempenho do Pará. Foram muitos investimentos e realizações. A qualidade da alimentação nas escolas, por exemplo, conquistou três vezes o Prêmio Nacional “Gestor Eficiente da Merenda Escolar. #TrabalharÉoCaminho”.

Tal feito levou a educação do estado do Pará a ser uma das melhores do Brasil e foi destaque nacional.

OBRAS DO ESTÁDIO RETORNAM: O seu carinho pelo município de Ananindeua fez com que, agora, como Ministro da Integração Nacional, garantisse o valor de R$ 4,4 milhões para conclusão das obras do Estádio de Ananindeua. A conquista só foi possível após a articulação de Helder Barbalho com o ministro dos Esportes, Leonardo Picciani.

As obras do estádio estavam paradas desde 2012, ano em que Helder Barbalho concluiu seu mandato à frente da gestão no Município entregando a primeira etapa do Estádio com arquibancadas e gramado para campo de futebol. Depois que seu sucessor assumiu o comando do Município, as obras do estádio foram paralisadas. Somente agora, como Ministro da Integração Nacional e vendo a necessidade da população do Município ter um local digno para receber partidas de futebol, Helder articulou para que as obras do estádio retornassem.

Fonte: RG 15\O Impacto