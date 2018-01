Cadastro de pessoas para negociação com empresas é prorrogado até quarta-feira

A Procuradoria Municipal do Consumidor (Procon), órgão ligado à Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças (Semgof), prorrogou até a quarta-feira (10) o cadastramento de pessoas com dívidas interessadas em negociar com empresas. A equipe do Procon está atendendo de 10h às 14h no Rio Tapajós Shopping. Os interessados deverão estar munidos de RG, CPF, comprovante de residência e documento referente à dívida que tenha.

Após verificar as demandas por negociação, o Procon Municipal vai buscar o cadastramento das empresas e a verificação com elas sobre os descontos. A negociação das dívidas está prevista para ser realizada de 12 a 16 de março para celebrar o Dia do Consumidor, que é em 15 de março.

Fonte: RG 15\O Impacto e Ascom\PMS