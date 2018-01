Noite sangrenta e de terror na Grande Belém com 10 assassinatos

A Grande Belém viveu uma noite sangrenta na virada deste sábado (6) para domingo (7), quando uma série de homicídios causaram terror nas ruas. Cerca de 10 pessoas foram mortas durante diversos crimes na Região Metropolitana.

O primeiro crime foi contra o sargento da PM Wladimir Odylo Giliberti de Matos, baleado no pescoço e no abdômen no começo da noite, no bairro de São Brás. Após o homicídio do policial, outras mortes foram registradas na capital paraense.

Por volta das 20h, no bairro de São Brás, dois suspeitos de assalto foram mortos durante uma troca de tiros dentro de um ônibus da linha Almir Gabriel/Ver-O-Peso. A dupla e mais um comparsa estavam no coletivo quando anunciaram um assalto, próximo ao cruzamento das avenidas Almirante Barroso e José Malcher.

Um passageiro que estava armado reagiu ao crime, baleando um dos assaltantes, que morreu dentro do ônibus. Os outros dois chegaram a sair do coletivo, mas um deles também foi baleado e morreu na Praça do Operário. O terceiro suspeito conseguiu fugir. Segundo testemunhas, o passageiro posteriormente se identificou como um policial. Ele chegou a ser ferido na troca de tiros e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Outro homicídio ocorreu no Conjunto Maria Helena Coutinho, no bairro do Tenoné. Segundo testemunhas, dois homens em um carro branco executaram um jovem que andava pelas ruas do local. De acordo com policias militares que atuam na região, a vítima era conhecida por cometer assaltos.

Em Ananindeua, outro jovem foi executado com um tiro na cabeça no bairro do Aurá por homens encapuzados que chegaram de carro.

Relatos ainda afirmam sobre homicídios nos bairros do Guamá, Distrito Industrial, Benguí e no distrito de Mosqueiro. O DOL tenta contato com a polícia para ouvir posicionamento sobre as ocorrências.

