Após assalto em banco, criminoso morre em confronto com a PM; vídeo do assalto

De acordo com informações, era por volta de 13h30 desta segunda-feira (8), quando uma dupla de criminosos, de posse de arma de fogo, abordou funcionário de uma empresa que estava entrando na agência do Sicredi, localizada na Avenida Mendonça Furtado, entre as travessas 2 de Junho e Professor Carvalho, bairro de Aldeia. Da vítima, os criminosos roubaram uma bolsa que continha cerca de 130 mil reais.

Na fuga de motocicleta, os criminosos foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar, próximo a escola Felisbelo Sussuarana, momento que os criminosos abandonaram o veículo, dando continuidade a fuga a pé, sendo que um deles, identificado como Rafael de Almeida Chiquitti, de 27 anos, entrou em uma residência e atirou contra os militares, que revidando a injusta agressão, conseguiram baleá-lo. O mesmo foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM), onde veio a óbito minutos depois.

Segundo Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Ten. Cel. Maués, tudo contribui para que o crime tenha sido uma “parada dada”, que no jargão policial quer dizer que os criminosos agiram sabendo que o funcionário estava de posse do malote.

“Acionados pelo NIOP de que havia acontecido um roubo no interior de uma agência bancária do Sicred. As viaturas 0322 e 0303 do 3º BPM e uma viatura do Grupo Tático Operacional (GTO) seguiram para o local, onde dois indivíduos em fuga, um foi localizado durante buscas nas residências próximas e no momento da verbalização indivíduo efetuou disparo de arma de fogo contra guarnição, que revidou injusta agressão com um disparo no agressor. Foi prestado socorro ao PSM”, disse o comandante.

Neste momento, a Polícia Civil e Militar estão em campo para tentar prender o segundo criminoso, o qual está de posse da bolsa com o dinheiro roubado.

Matéria em atualização!

RG 15 / O Impacto