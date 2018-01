Cosanpa deixa metade da população de Santarém sem água

Desde a última sexta-feira, dia 05, metade da cidade de Santarém está sem água da Cosanpa. Segundo informações colhidas por nossa reportagem, uma tubulação de Cimento Amianto localizada na Avenida Frei Vicente rompeu e até o presente momento a Cosanpa nada fez pra resolver o problema, deixando mais de 100 mil santarenos sem o precioso líquido.

Os bairros que estão sem água, são: Aeroporto Velho, Jardim Santarém, Santíssimo, Cohab, Diamantino, Prainha e Urumari.

Isso sem falar que essa tubulação de Cimento Amianto é prejudicial à saúde humana e está proibida de ser usada desde 2002. Tais fatos mostram o descaso do governador Simão Jatene com Santarém e demais municípios da região Oeste do Pará.

Fonte: RG 15/O Impacto