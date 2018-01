Empresário morre após seu veículo cair dentro de igarapé

Segundo informações, o empresário Régis Aguiar, conhecido como ‘Régis Promissória’, morreu após o veículo que conduzia cair da ponte que passa sobre o igarapé (tira ressaca), na comunidade de Vila Nova, localizada na região do Eixo Forte, zona rural do município de Santarém.

As forças de segurança foram acionadas por volta de 6h desta segunda-feira (8). Populares dizem que o acidente teria acontecido ainda na noite de domingo (7), porém, devido a escuridão e forte correnteza do manancial, somente pela manhã, avistaram o corpo dentro do veículo, da marca Mitsubishi, modelo Pajero TR4.

No local a equipe do Corpo de Bombeiros em conjunto com o Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves, após minucioso trabalho, conseguiram êxito no resgate do corpo, que foi removido para o IML, onde passará por exames necroscópico e posteriormente será entregue aos familiares.

Matéria em atualização!

RG 15 / O Impacto