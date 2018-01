Polêmica – Padre Reginaldo Manzotti é acusado de engravidar jovem

O padre Reginaldo Manzotti se envolveu em uma polêmica, nos últimos dias, depois que uma jovem de 21 anos afirmou estar grávida do religioso. A notícia repercutiu nas redes sociais e foi noticiada nesta segunda-feira (8) pelo colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”.

Reginaldo, que tem 15 anos de sacerdócio, é um dos mais populares do Brasil e reúne multidões por onde passa, acumulando mais de seis milhões de seguidores no Facebook.

No entanto, nos últimos dias o nome do padre foi veiculado à acusação de ter engravidado uma jovem. Segundo Leo Dias, as redes sociais do padre foram invadidas com diversas acusações e questionamento dos fiéis.

Após os boatos, a assessoria de comunicação do padre se pronunciou, por meio de nota, afirmando que a notícia é falsa. Segundo Leo Dias, o nome da jovem não será revelado, mas “ela garante que o filho é do padre e que vai fazer um exame de DNA assim que a criança nascer”.

Já a assessoria do padre garante que ele não conhece a jovem e que Reginaldo “exerce seu sacerdócio de forma primorosa e fiel”.

Fonte: Leo Dias (O Dia)