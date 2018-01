PF prende 4 pessoas em operação contra fraudes no Seguro-desemprego no Pará

A Operação surgiu a partir de informações prestadas pela banco de um padrão de saques fraudulentos em datas e horas determinadas. Os federais se infiltraram na agência e surpreenderam os suspeitos logo após sacarem o dinheiro de fraudes, em um flagrante esperado nas primeiras horas do dia. Um dos criminosos é conhecido por já praticar fraudes, há anos, na cidade, além de aliciar pessoas que emprestam o nome para os benefícios ilegais em troca de uma parte do dinheiro.

Foram apreendidos celulares, cerca de R$ 9 mil, um carro e uma moto usada pelos suspeitos.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego e da Força Tarefa da PF para combater este tipo de fraudes, só no ano passado, foram evitadas irregularidades na casa de meio bilhão de reais graças a ação conjunta da PF e do MTE na identificação de padrões dos criminosos.