Time de Santarém participa da 33ª Copa da Paz Chavantes, em São Paulo

Santarém está sendo bem representada por uma equipe de jovens Atletas do Futuro que estão participando da 33ª Copa da Paz Chavantes, na cidade de Chavantes, em São Paulo. O torneio reúne clubes de várias partes do Brasil.

O time de Santarém é comandado pelo técnico Joaci Moura. A estréia aconteceu ontem, segunda-feira, com uma brilhante vitória sobre o time da Ponte Preta pelo placar de 3 x 0, no estádio municipal de Chavantes, com gols de Daniel, Paulo e Claudivam. A equipe de Santarém mostrou um bonito futebol e foi merecedora da vitória.

O próximo jogo do time de Santarém será nesta quarta-feira, dia 10, contra o Londrina, do Paraná, às 10:30 horas. A Copa da Paz será realizada de 08 a 15 deste mês.

Joaci Moura, em contato com nossa reportagem na manhã desta terça-feira, disse existe a possibilidade do time de Santarém realizar três amistosos, quando estiver retornando para Santarém, contra as equipes do Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense.

SÃO RAIMUNDO: Joaci Moura faz parte do quadro técnico da equipe do São Raimundo que vai disputar o Campeonato Paraense. No último final de semana, o São Raimundo jogou amistosamente contra um combinado de Rurópolis e Placas e saiu vencedor pelo placar de 3 x 1. A estréia do Pantera Negra santareno será neste domingo, contra a equipe do Cametá, em Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto