Turistas europeus se impressionam com o fóssil da Baleia Minke no acervo do Centro Cultural

A chegada de aproximadamente 600 turistas europeus, vindos no transatlântico Albatroz, foi em tempo chuvoso na área urbana de Santarém, na tarde de segunda-feira (8). Dessa lotação, 60 pessoas da Alemanha e da Suíça estiveram nas dependências do Centro Cultural João Fona (CCJF), que por intermédio do guia turismo Adriano dos Santos, informaram terem ficado impressionados pela exposição do fóssil da baleia da espécie Minke.

“Admiração entre os turistas sobre algo inusitado, a ossada do mamífero aquático ter chegado em águas da região oeste do Pará, e narramos um pouco da história da tentativa de especialistas para salvar a espécie, mas infelizmente sem êxito. Outra admiração são as cerâmicas tapajônicas, os diferentes formatos”, explicou.

O mamífero encalhou no dia 14 de novembro de 2007 no Rio Tapajós, na comunidade Piquiatuba, em Belterra. Profissionais de meio ambiente e parceiros monitoraram o animal durante dias, até a morte, no dia 20 de novembro de 2007, na comunidade São José do Arapixuna. No local, foi realizada a necropsia do animal e constatado o suposto motivo da morte: hemorragia abdominal, causada por forte contusão, provavelmente devido à colisão com alguma embarcação. O encalhe de baleias em águas interiores é um fenômeno curioso e muito raro. A minke percorreu mais de 1 mil km, desde a foz do Rio Amazonas até o Rio Tapajós, sendo a maior distância percorrida, já registrada, por uma baleia em águas interiores.

Segundo a chefe da Seção de Atendimento ao Turista do CCJF, Patrícia Chaves, esse é o segundo transatlântico de 2018 e o décimo da rota turística. “A faixa etária normalmente dos estrangeiros desta rota varia 50 a 85 anos. E o encerramento da rota turística será no dia 14 de abril”, afirmou.

Após a visita ao acervo público, os estrangeiros seguiram à Casa da Farinha da comunidade São Brás, na região do Eixo Forte. A previsão da saída de Santarém é às 20 horas com destino a Parintins (AM).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS