Em Óbidos, bajara emborca devido marola de navio mercante; 2 crianças estariam desaparecidas

De acordo com o Capitão Barbosa (foto), comandante da Capitania Fluvial de Santarém, não houve colisão. O fato aconteceu na noite de terça-feira (9), quando uma embarcação de pequeno porte (bajara) emborcou, após ser atingida por marola de um navio mercante. O condutor da bajara tentou ultrapassar a proa do navio mercante, somente desistiu quando estava bem próximo, momento que a embarcação foi atingida pela marola.

Em contato via rádio, o comandante da navio mercante Alabana, que segue sentido Manaus, acionou o navio Ana Carolina que estava próximo, para realizar o resgate do condutor da bajara, cujo o mesmo já haviam realizado contato visual. Um senhor de colete foi resgatado pela tripulação do Ana Carolina. O resgatado então relatou que na bajara também havia duas crianças.

Conforme relato do comandante do navio mercante, no contato visual realizado por binóculos, antes do emborcamento, não foi avistado a presença das crianças. Ainda de acordo com Capitão Barbosa, a Marinha ainda tenta contato com o homem resgatado para obter mais detalhes. No entanto, mesmo sem lograr êxito neste contato, uma equipe da Marinha e de mergulhadores dos Bombeiros estão indo para o local.

RG 15 / O Impacto