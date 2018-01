Estádio Colosso do Tapajós liberado para o Cristoval 2018

Em reunião entre o prefeito Nélio Aguiar, Núcleo de Esporte e Lazer (NEL) da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a coordenação da Renovação Carismática Católica (RCC), na tarde de segunda-feira (8), o estádio Colosso do Tapajós foi liberado pela gestão municipal para a realização do Cristoval 2018.

O maior retiro religioso do período de Carnaval, no oeste do Pará, foi realizado no estádio até o ano de 2013. E de 2014 a 2017, o evento que reúne milhares de fiéis ocorreu no Espaço Pérola do Tapajós, no Parque da Cidade.

Em 2018, o evento completa 35 anos, por isso a RCC pretende fazer uma celebração maior e acredita que haverá uma participação popular mais expressiva, havendo a necessidade de um local maior que o Espaço Pérola para acomodar bem o público.

Segundo José Maria Lira, coordenador do NEL, o evento vai ocupar o estádio por três dias consecutivos, mas todos os cuidados serão tomados para que não haja danos no gramado, pois a partir do dia 14 de janeiro, o estádio recebe jogos oficiais do Campeonato Paraense de Futebol 2018. “Fomos procurados pela coordenação do Cristoval e da RCC para que pudéssemos dialogar sobre a liberação. O prefeito Nélio Aguiar convocou uma reunião para debatermos sobre a possibilidade, fez ponderações e foi definida a liberação. O estádio passou por ampla vistoria nos últimos dias para receber os jogos do Parazão 2018 e Campeonato Brasileiro Série D, e o está liberado para outros eventos também. A RCC atenderá recomendações da administração do estádio. Um dos requisitos é não montar o palco dentro das quatro linhas”, finalizou José Maria Lira.

