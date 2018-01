Hospital Regional de Santarém realiza ”Campanha de Doação de Sangue”

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), vai realizar a ”Campanha de Doação de Sangue 2018”, nesta quarta e quinta-feira, 10 e 11/1. A coleta será feita no próprio hospital, de 14h às 18h. A intenção é estimular a doação e, consequentemente, abastecer o estoque técnico do Hemocentro Regional de Santarém. A campanha é realizada anualmente.

Pode doar sangue quem tiver entre 16 e 65 anos, em bom estado de saúde, com peso superior a 50 kg. Para realizar a doação, é necessário estar bem alimentado, descansado e apresentar documento de identidade com foto.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab ferreira