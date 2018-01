Junta Militar de Óbidos alerta para o início do período de alistamento militar

junta de Serviço Militar está localizada ao lado da Prefeitura Municipal de Óbidos

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Junta do Serviço Militar, comunica aos jovens do sexo masculino, residentes em Óbidos, nascidos no ano de 2000, que já está efetuando o alistamento militar obrigatório. O prazo para o alistamento encerrar-se-á no dia 30 de junho do corrente ano.

O Cidadão que não se alistar, além de pagar multa, não poderá cursar faculdade, fazer concurso público, obter passaporte, entre outras restrições.

Quem não tiver se alistado e possuir mais de 18 (dezoito) anos, deverá comparecer a uma Junta de Serviço Militar mais próxima de sua cidade, para regularizar sua situação. E, lembrando aos cidadãos Reservistas, que estiverem com atraso nos carimbos de seus certificados de Reservistas, deverão o mais rápido possível, comparecer a uma Junta de

Serviço Militar.

Para o alistamento militar são necessários os seguintes documentos:

Ø Certidão de nascimento;

Ø Carteira de identidade;

Ø CPF;

Ø Pagamento de uma taxa militar.

A junta de Serviço Militar de Óbidos, está localizada na Rua Dep. Raimundo Chaves, n° 338- centro, ao lado da Prefeitura Municipal de Óbidos.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO