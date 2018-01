Procon Santarém divulga lista com 46 materiais proibidos de serem exigidos pelas escolas

A Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon), órgão ligado à Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças (Semgof), orienta os pais ou responsáveis que fiquem atentos à lista de materiais exigidos pelas escolas neste início de ano letivo.

A Portaria 001/2018, embasada na Lei n° 12.886/2013, considera ser nula cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição de ensino.

É permitido que as escolas solicitem somente materiais de uso exclusivo e restrito ao processo didático-pedagógico com a única finalidade de atender às necessidades individuais do aluno durante a aprendizagem.

A Portaria do Procon Municipal também determina que os estabelecimentos particulares de ensino disponibilizem, no período de matrícula, a lista de material escolar necessário ao aluno, acompanhada do respectivo plano de utilização dos materiais.

Confira os materiais proibidos de serem exigidos pelas instituições de ensino:

Álcool hidrogenado;

2. Álcool gel;

3. Algodão;

4. Agenda escolar da instituição de ensino;

5. Bolas de sopro;

6. Balões;

7. Canetas para quadro branco;

8. Canetas para quadro magnético;

9. Clips;

10. Copos, pratos, talheres e lenços descartáveis;

11. Elastex;

12. Esponja para pratos;

13. Fita para impressora;

14. Giz branco;

15. Giz colorido;

16. Grampeador;

17. Grampos;

18. Lã;

19. Marcador para retroprojetor;

20. Medicamentos ou materiais de primeiros socorros;

21. Material de limpeza em geral;

22. Papel higiênico;

23. Papel convite;

24. Papel ofício;

25. Papel para copiadora;

26. Papel para enrolar balas;

27. Papel para impressoras;

28. Papel para flipehart;

29. Pastas classificadoras;

30. Pasta de dentes;

31. Pincel atômico;

32. Pregador de roupas;

33. Plástico para classificador;

34. Raio de fita adesiva kraft;

35. Rolo de fita dupla face;

36. Rolo de fita durex;

37. Rolo de fita durex colorida grande;

38. Rolo de fita gomada;

39. Rolo de fita scolt;

40. Sabonete;

41. Saboneteira;

42. Sacos de presente;

43. Sacos plásticos;

44. Xampu;

45. Tinta para impressoras;

46. Tonner.

A coordenadora do Procon Municipal, Delzuita Conceição, orienta o que os responsáveis devem fazer caso a instituição de ensino insista em desrespeitar a Portaria. “Os pais que se sentirem lesados, se a escola insistir em cobrar um material que é proibido, deve procurar o Procon. Fazemos o atendimento, chamamos a escola, marcamos uma audiência e, se eventualmente, com tudo isso, a escola ainda insista em cobrar o material que proibido, orientamos o cliente a procurar o Juizado do Consumidor, que é o órgão competente para julgar a demanda”, explicou.

O Procon Municipal funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, no prédio do Caec, que fica na Avenida Sérgio Henn, bairro Aeroporto Velho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS