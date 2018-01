Bocão Ed. 1180

OUTRO GOLPE

O advogado Tabajara, revoltado com a situação da água em Santarém, mandou o seguinte texto: “Cadê os 93 milhões de reais que o Governo do Pará anunciou nas vésperas das eleições de 2014? Quando Helenilson Pontes, então vice-Governador, juntamente com o então prefeito Alexandre Von e o presidente da COSANPA anunciaram na Câmara de Santarém o ‘maior investimento em saneamento da história de Santarém’, com o valor de mais de 93 milhões.

OUTRO GOLPE 2

Depois do anúncio foi um cava-cava de buracos para todo o lado. Passou o período eleitoral, Jatene foi reeleito e só sobraram os buracos nas ruas de Santarém e Helenilson deu um golpe nos vereadores que acreditaram e na população que ficou acreditando. Agora vem a eleição, é hora de o povo descontar em Jatene e Helenilson.

OUTRO GOLPE 3

Será que os vereadores vão ficar calados diante do 171 aplicado pela dupla Jatene e Helenilson? Sumiu a empresa, sumiram os 93 milhões de reais e continuou sumindo a água das torneiras dos santarenos, a única coisa que não sumiu foi a falta de compromisso do Governo Jatene com a população de Santarém. Bem feito para os vereadores que fizeram uma festa e está aí o resultado. Cadê Helenilson os 93 milhões de reais?”.

OUTRO GOLPE 4

Assim foi com Olavo das Neves, que desafiou os vereadores dentro da Câmara com a promessa do Parque Industrial e nada. Outro golpe do 171. Nossos vereadores não aprendem e são iludidos na cara de pau. O único Vereador que não acreditou no Olavo das Neves foi Dayan, que questionou e de ombrinho, disse: “Não acredito nesse moço, já que ele não possui poder e nem voz para fazer o que está prometendo”. Cadê, Olavo das Neves, o Parque Industrial?

MPF EM BAIXA

O Pastana que atua no TRF da 4ª Região detonou contra ações ilegais de alguns Procuradores da República. Se ele comenta de peito aberto, é verdade. Acredito nele, já que nos anos 90 a 2000, o MPF de Santarém tomou conhecimento de algumas irregularidades de um servidor público e nada fez, aliás, deu apoio. O MPF tem que baixar a bola e colocar todos no mesmo patamar, ou seja, todos são iguais perante a lei. Deixar o holofote para o estádio de futebol, lá tem utilidade. Parabéns ao procurador da república Pastana.

BOMBA PARA EXPLODIR

Nosso jornalismo investigativo apurou que haverá novas prisões em Santarém, com outro nome de operação. Na lista uma senhora influente e um Vereador. Aguardem!

FISCO COM SURPRESA

O Fisco, Federal e Estadual, gosta de acabar com a alegria do contribuinte, Passa o ano todo para fiscalizar e antes do Natal e Ano novo, encaminha aos contribuintes auto de infração para acabar com a festa. Maldade. Aqui se faz, aqui se paga. Esses fiscais que pregam essa maldade estão na beira do inferno. Um dia vão cair no caldeirão do diabo.

NOVO MILIONÁRIO

Estou levantando a situação de um servidor do alto escalão do Estado, que está rico com dinheiro do contribuinte. Em Castanhal esse servidor é criador de Guzerá e comprou um tourinho por R$ 35.000,00. É de confiança do governador, porém, está nadando em dinheiro. Em breve a casa vai cair e esse servidor vai pagar todos os pecados. Com ele não tem perdão. Se denunciar qualquer servidor, ele manda aplicar auto de infração.

MUDANÇA SEM SUCESSO

A mudança na Secretaria de educação não vai surtir o efeito desejado. Para esse cargo, deve ser escolhido quem já tem experiência de gestão, quem sabe administrar, quem sabe planejar. A Secretaria de Educação possui orçamento maior que de uma empresa e vários funcionários. Quem nunca administrou pessoas e recursos, como fica à disposição da Secretaria, não saber administrar. Outro fracasso e outra decepção. A técnica deve prevalecer diante da política.

ITAÚ BANCO FRACO

Os clientes do Banco Itaú estão revoltados e decepcionados com o atendimento da agência. Não atendem às ligações e não resolvem os problemas de seus clientes. Enfim, um banco sem comando e sem gerência.