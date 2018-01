Em operação policial, suspeito reage a prisão e morre baleado

De acordo com informações, o confronto aconteceu por volta de 17h30, desta quinta-feira (11). Após assalto, um grupo de criminosos foi localizado em uma residência próxima a esquina da avenida Rosa Vermelha com travessa Margarida, no bairro do Aeroporto Velho. Um deles, identificado pelo prenome Leo, teria reagido, sendo alvejado. Outros dois foram presos, um identificado pela alcunha de “Calazar” e conhecido por “Xibica”

+ Informações em instantes.

RG 15 / O Impacto