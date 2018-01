Grupo Ser Educacional lança primeiro Intercâmbio Nacional em medicina Veterinária

Entra em vigor a partir deste mês o projeto de Intercâmbio do curso de Medicina Veterinária da Faculdade UNAMA Santarém e do Centro Universitário Universus Veritas – UNIVERITAS, estado do Rio de Janeiro.

Idealizado pelo diretor geral e Vice-Reitor da UNIVERITAS, Marcovan Porto, o projeto tem como objetivo propiciar aos alunos o desenvolvimento do corpo acadêmico por meio da integração cultural e profissional, 14 estudantes de medicina veterinária chegam em Santarém no dia 18 de fevereiro.

Na oportunidade eles vão realizar atividades na Fazenda Experimental, Zoológico da UNAMA Santarém, na Clínica de Medicina Veterinária com pequenos animais, além de conhecer a conservação, preservação, cadeia produtiva de zebuínos e a Floresta Nacional do Tapajós (FLONA).

De acordo com o Vice-Reitor Marcovan, o intercâmbio irá proporcionar a troca de experiência das duas Instituições. “Essa oportunidade será rica aos alunos. Eles vão poder manejar serpentes, peixe-boi, e muitos outros animais selvagens, que muitos universitários do Rio demoram períodos para ter acesso”, ressalta.

Segundo a diretora da UNAMA, Deliana Santos, a equipe multidisciplinar da Faculdade está preparada para recepcionar os alunos. “O papel da instituição é garantir o bom relacionamento e conhecimento durante esse início de semestre, vamos integralizá-los com as turmas do oitavo semestre da faculdade com palestras, cursos e também atividades em campo”, ressalta.

O registro da experiência de viagem será através de um blog e um diário de campo com registros, reflexões, fotografias e textos que serão apresentados no retorno ao Centro Universitário. A ideia do projeto é que em 2019 os alunos da UNAMA viajem ao Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o primeiro intercâmbio entre as Instituições. O modelo servirá para outras unidades do grupo Ser Educacional estabelecerem parcerias educacionais, projetos presenciais e à longa distância.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota