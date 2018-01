Celpa orienta como economizar energia elétrica durante as férias

Férias tem a ver com diversão, viagens, mas é preciso ficar de olho, para quem passa em casa, por isso a ordem é ter cautela na hora de gastar energia elétrica

Economizar é a palavra de ordem no período das férias escolares. E os especialistas da Celpa alertam: é preciso ter o controle dos refrigeradores de ar nas mãos, pois são eles um dos maiores vilões quando o assunto é consumo de energia. Um ar condicionado ligado oito horas por dia pode representar 40% no valor total da conta de energia, conforme indicação do simulador de consumo da Celpa. Na lista dos itens que mais consomem energia também estão a geladeira, o freezer e o chuveiro elétrico.

De acordo com o líder da área de Inovação e Eficiência da Celpa, Hugo Cardoso, é importante que o consumidor saiba quanto consome de energia elétrica em cada equipamento que possui em casa. “Neste período em que a criançada fica mais tempo dentro de casa, por conta das férias escolares, os cálculos são essenciais para ter o controle e evitar aumento no valor da conta de luz”, afirma.

O líder reforça que o consumo de eletrodomésticos de uso residencial, pode ser conferido acessando o site da Celpa (www.celpa.com.br), e verificando por meio do simulador de consumo disponibilizado. “É possível visualizar a planta de uma residência e indicar quais os eletrodomésticos que utiliza no dia a dia em cada cômodo, assim como o período de uso. A partir daí será gerada uma estimativa da quantidade de kWh consumidos no mês de acordo com a potência de cada aparelho”, explica Hugo.

Outros aparelhos que consomem um alto valor na conta de energia além dos refrigeradores com 40%, é a geladeira com 30%, em seguida vem a iluminação pública com 25% da tarifa. A principal orientação é que os consumidores devem começar a economizar logo no ato da compra dos equipamentos, e escolherem os equipamentos que possuem a indicação “A”, pois são os mais econômicos.

Uma outra dica importante para economizar na conta de energia no que diz respeito a iluminação residência, é não acender lâmpadas durante o dia e aproveitar, ao máximo, a luz natural. Além disso, o ideal também é usar lâmpadas de LED, que são 80% e podem durar até 25 vezes mais em comparação com as lâmpadas incandescentes e fluorescentes.

Para calcular o consumo médio de energia (kWh) de um equipamento basta procurar a potência do aparelho no manual do fabricante e calcular a potência do equipamento (W) x Nº de horas utilizadas x Nº de dias de uso ao mês dividido por 1000. É importante levar em consideração, os valores dos impostos cobrados na tarifa e que variam de acordo com o consumo.

Nas férias, quando muita gente sai de casa para curtir passeios nas praças, shoppings e até mesmo viajar, a concessionaria ainda orienta que os aparelhos sejam desconectados da tomada, para evitar acidentes. É necessário que cada aparelho tenha uma tomada específica, para evitar sobrecarga ou curto circuito.

Confira os gastos mensais com os eletrodomésticos:

ELETRODOMÉSTICO

GASTO MENSAL

Geladeira 324 litros

R$ 48,38* se usado por 24h durante 30 dias.

TV LCD 32’’

R$ 10,92* se usado 5 horas por dia, durante 30 dias.

Ventilador de teto

R$ 16,13* se usado 8 horas por dia, durante 30 dias.

Freezer

R$ 52,42* se usado por 24h durante 30 dias.

Chuveiro Elétrico 5500 W

R$ 29,57* se usado diariamente durante 32 minutos.

Máquina de lavar roupas 10kg

R$ 20,16* se usado por 3 horas, durante 8 dias.

*valores sem tributos, taxas e outros encargos. FONTE: PROCEL e INFOCELPA

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Celpa