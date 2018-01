Polícia Rodoviária Federal apreende 13,702 Kg de drogas em ônibus intermunicipal

Está mais de que provado que Santarém é uma das principais rotas do tráfico de drogas no Pará, pois seus variados acessos de transportes facilitam a ação dos traficantes. Nesta manhã, sexta-feira (12), por volta das 06h20min, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de aproximadamente 13,702 Kg de substâncias entorpecentes análogas à maconha, possivelmente do tipo “Skank”, dividida em 13 pacotes no interior de um ônibus de transporte intermunicipal de passageiros da empresa Ouro e Prata, placa IUW-5537, acondicionadas em forma de barras e embaladas a vácuo.

As substâncias ilícitas foram encontradas dentro de uma mala pertencente à senhora Brenda Ferreira Martins, a qual admitiu estar levando a mala com o ilícito. Segundo relato, a autora foi contratada por uma pessoa desconhecida para transportar a droga de Santarém até Marabá/PA, onde repassaria a uma outra pessoa também desconhecida, sendo que ganharia pelo transporte a importância de 6.000,00 (seis mil reais). Ainda, a autora encontrava-se com sua filha de 3 anos que foi encaminhada ao conselho tutelar para os procedimentos cabíveis. Diante dos fatos foi dada voz de prisão à referida autora e realizada a apreensão da droga, com consequente encaminhamento à Polícia Civil de Santarém/PA para os procedimentos de praxe. Não foi necessário o uso de algemas.

RG 15 / O Impacto