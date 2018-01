Bloco Águia Negra garante mais um domingo de folia nas ruas de Óbidos

Diretoria confirmou que realizará o seu evento de pré-carnaval na Praça da Cultura.

Os domingos na cidade conhecida por ter um dos melhores carnavais do Pará, voltaram a ficar movimentados com a realização dos eventos de pré-carnaval, em preparação ao Carnapauxis 2018, realizado em Óbidos no oeste do estado.

No próximo domingo (14), o bloco Água Negra do bairro Cidade, sairá às ruas para realizar o seu primeiro arrastão do ano. Conhecido por reunir uma multidão de foliões aos sábados de carnaval, o Águia em 2018 homenageará o bairro ao qual representa.

“São 40 anos de história do bairro Cidade Nova. Nossa base é aqui, onde reside um povo ordeiro, trabalhador e loucamente apaixonado pelo Águia Negra”, disse o presidente do bloco, Antonilson do Amaral.

A saída do bloco está prevista para às 18h das proximidades do QG do Bloco. Quanto ao percurso, os coordenadores decidiram fazer o mesmo itinerário do sábado oficial de carnaval, saindo da Tv. Lauro Sodré, rua Dr. Picanço Diniz, Tv. Dr. Marchado, rua Justo Chermont até chegar a Praça da Cultura.

O evento de responsabilidade do bloco carnavalesco, permanecerá até às 22h na Praça da Cultura. Todo o aparato de segurança já foi mobilizado. Serão 40 seguranças particulares monitorando o evento, além do apoio do efetivo da Polícia Militar. O trânsito ao entorno da praça será interditado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), além do apoio das equipes de resgate da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult), apoia o evento com a estruturação do local de concentração da folia.

Confirmado

O bloco Unidos do Morro, do bairro de Fátima, também realizará seu evento de pré-carnaval em praça pública no domingo, 28 de janeiro. A diretoria confirmou que irá fazer o seu arrastão saindo da frente do QG do Morro, localizado na rua Tiradentes, próximo a igreja de Fátima.

O evento contará com a presença do cantor e compositor amazonense David Assayag, que fez participação na gravação da música oficial do bloco deste ano.

Inauguração

O bloco Xupa Osso, que anunciou na semana passada o seu evento de pré-carnaval para o domingo, 21 de janeiro, inaugurou na sexta-feira (12), às 21h, o QG do bloco que fica localizado na rua Almirante Barroso, S/N no centro da cidade.

O local servirá como ponto de referência para concentrar os trabalhos da diretoria e para a venda dos abadás que iniciaram nesta semana.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO