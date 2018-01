Governo do Estado atende pedido de Deputado para realizar sinalização de trânsito em Itaituba

Deputado Hilton Aguiar em recente encontro com Manoel Macedo, do Detran – Pará

Na manhã de sexta-feira, 12 de janeiro, esteve em Itaituba; Antônio Bandeira, representante de empresa ABEL CASA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO LTDA, vencedora do processo licitatório para a fazer a sinalização de Itaituba.

A parceria do estado com o municio de Itaituba, através do prefeito Valmir Clímaco, só foi possível por intermédio do deputado estadual Hilton Aguiar, que esteve pessoalmente com o governador Simão Jatene, solicitando a demanda para o Município. Em seguida o Deputado esteve cobrando agilidade na liberação do recurso.

Segundo o representante da empresa, a partir de terça-feira, 16, estarão chegando as máquinas, para que os trabalhos comecem ainda na semana. Serão implantados 06 novos semáforos, 1.300 placas indicativas e sinalização horizontal e vertical em mais de 70 vias.

Em entrevista à nossa reportagem, o deputado Hilton Aguiar agradeceu ao governador Simão Jatene, por mais uma solicitação atendida. Disse estar muito feliz em poder contribuir com o município de Itaituba. Também agradeceu ao prefeito Valmir Clímaco, que tem sido um grande parceiro para o desenvolvimento do município.

“Vamos continuar trabalhando por Itaituba e Região, a nossa luta agora é para a conclusão do Hospital Regional, vamos continuar cobrando do governador Simão Jatene”, disse Hilton Aguiar.

GOVERNO DO ESTADO FIRMA PARCERIA COM MUNICÍPIO DE ITAITUBA PARA SINALIZAÇÃO DE SUAS RUAS:

Após cobranças do deputado estadual Hilton Aguiar, o Governo do Estado através do Departamento de Transito do Estado – DETRAN, publicou no Diário Oficial do Estado, do dia 21 de novembro, o convênio para sinalização horizontal, vertical e semafórica das vias do município de Itaituba. O parlamentar esteve na sede do DETRAN, em Belém, no qual cobrou agilidade na celebração deste convênio com o município. Serão investidos R$ 3.495.806,56 (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), que será aplicado na melhoria da sinalização urbana, como faixas de pedestres, faixas de meio de pista, sinalização vertical com placas e semáforos.

Os trabalhos serão executados pela empresa ABEL CASA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO LTDA, vencedora do processo licitatório.

O deputado Hilton Aguiar, agradeceu ao Governo do Estado, por atender mais esta demanda do município de Itaituba, que irá melhorar a sinalização de suas ruas, trazendo mais segurança para a população.

