Morre o ex-jogador de futebol Pedro Olaia

O esporte de Santarém amanheceu de luto neste sábado, dia 13, com o falecimento do ex-jogador e ex-técnico de futebol Pedro Olaia, vítima de parada cardíaca. Pedro Olaia estava com 74 anos de idade e faleceu em sua residência.

Pedro Olaia foi um dos melhores jogadores que já surgiram em Santarém, jogando pelo Norte Clube, América, São Raimundo e Seleção Santarena, na época em que se jogava por amor à camisa. Atualmente, Pedro Olaia estava passando por problemas de saúde, como a diabetes, quando teve uma de suas pernas amputadas. Ele foi casado com a famosa artesã Dica Frazão, que faleceu no ano passado.

O corpo de Pedro Olaia está sendo velado na entrada do Museu Dica Frazão, onde ele residia.

Para homenagear esse ícone do futebol santareno, que se foi, nossa redação expõe letra de uma música composta pelo saudado Vicente Calafate, que homenageou ex-craques do futebol santareno que foram campeões intermunicipais:

“Saímos de Santarém para jogar um Campeonato Intermunicipal.

Depois de tanta fofoca com a Federação, conseguimos se super campeão.

O nosso time, Mazinho e Edivar, Pedro Olaia e Manoel Maria pra driblar.

No meio de campo Pão Doce e Amiraldo

E com suas classes Inacinho e Ricardo.

Nas laterais, Acari e Piracuião.

de baixo da meta estava o Surdão”.

