Tudo pronto para estreia do São Raimundo no Parazão 2018; jogo é neste domingo (14)

Após semanas de muito trabalho e uma série de ajustes, o pantera encerrou na sexta-feira (12), os preparativos para a estreia no Parazão. Dessa forma, o time alvinegro santareno está pronto para estrear no Campeonato Paraense neste final de semana. O técnico Wladimir de Jesus comandou a última atividade no Centro de Treinamento do São Raimundo o “Panterão” antes do duelo contra o Cametá, que será disputado neste domingo (14), às 17h00, no Estádio Colosso do Tapajós, pela rodada de abertura do estadual.

E para fortalecer o time e finalizar os últimos detalhes, o comandante ditou o ritmo de um minucioso treino tático. Durante o trabalho, como de costume, Wladimir simulou situações de jogo e corrigiu o posicionamento dos atletas. As cobranças de bolas paradas (faltas e escanteios) também receberam atenção especial do experiente treinador, que alternou as batidas por diversas faixas do campo para aprimorar o entrosamento da equipe. Entre um lance e outro, Wladimir parava a atividade para conversar com os jogadores e passar algumas instruções.

São Raimundo e Cametá jogam neste domingo (14), pela primeira partida do Grupo B do campeonato paraense, às 17h00.

Confira os relacionados para a partida:

Goleiros: Jader e Jardel

Laterais: Bruno Limão, João Victor, Jeová e Hércules

Zagueiros: Renan, Sandro, Moisés e Ciro

Volantes: Lima, Romário e Tavinho

Meias: Léo e Wendel

Atacantes: Sabino, Jefferson Monte Alegre, Luiz Carlos Imperador, Junior Mineiro e Felipe.