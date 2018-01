Motorista cochila no volante e cai com veículo dentro de buraco

Mais um acidente aconteceu no trânsito de Santarém. Desta vez por imprudência de um motorista, que por pouco não acaba em tragédia.

Por volta das 08 horas da manhã desta segunda-feira (15) um funcionário de um hotel da cidade, após passar a noite de domingo trabalhando, deixou o serviço e estava se dirigindo para sua residência, quando se encontrava na Rodovia Fernando Guilhon, cochilou no volante e o veículo que dirigia perdeu o controle, atravessou o meio-fio e caiu em um buraco, próximo ao igarapé do Irurá.

Por sorte, o motorista não sofreu ferimentos, houve somente danos materiais. O Corpo de Bombeiro foi acionado, bem como um carro guincho foi contratado para retirar o veículo do buraco.

Fonte: RG 15/O Impacto