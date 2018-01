Prefeito Vilson Gonçalves consegue recursos para construção do Hospital de Aveiro

Enfim o sonho da população do município de Aveiro, no oeste do Pará, se tornará realidade no governo de Vilson Gonçalves e Conci Santiago. O Município terá o seu próprio hospital, evitando assim que sua população, quando precisar de atendimento médico, se desloque para Santarém, Itaituba ou outro centro mais distante.

Através de uma emenda parlamentar do deputado federal José Priante (PMDB), a prefeitura de Aveiro conseguiu um recurso na ordem de R$ 2 milhões para a construção do Hospital Municipal.

O anúncio da liberação do recurso para a construção do Hospital foi feito durante encontro realizado na tarde desta segunda-feira (15) no auditório da Sudam, em Belém, que contou com a presença do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, prefeitos de várias regiões do Estado, além de deputados estaduais e lideranças políticas do Estado.

O prefeito Vilson Gonçalves, que viajou no domingo para Belém em busca de recursos e convênios para o município de Aveiro, agradeceu o empenho do deputado federal José Priante. “Nós estamos em Belém com o deputado José Priante e aproveito para agradecer por seu empenho e pelas conquistas, depois de muita luta pelo nosso hospital e também pelas emendas que tem ajudado muito o povo de Aveiro”, disse Vilson Gonçalves

De acordo com o deputado federal José Priante, os recursos já estão garantidos no valor de R$ 2 milhões para a construção do hospital no Município. “É uma pauta que Vilson Gonçalves fez em janeiro de 2017 ao assumir a Prefeitura e o encontro em Belém também foi para firmar um convênio para aquisição de veículos para o Município. ´Quero aqui parabenizar os moradores pela grande conquista feita pelo prefeito Vilson Gonçalves”, disse José Priante.

Fonte: RG 15/O Impacto