Semed/Santarém abre processo seletivo para contratação temporária de professores e pedagogos

Aguardado com grande expectativa pela comunidade santarena, o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores e Pedagogos em caráter temporário para atuação nas escolas de Educação Básica geridas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), no âmbito do município de Santarém, para o ano letivo de 2018, foi publicado no início da manhã desta segunda-feira (15), no site oficial da Prefeitura de Santarém.

As inscrições serão realizadas exclusivamente na internet, em formulário próprio. O link para as inscrições estará disponível no site da Prefeitura de Santarém, no período de 16 a 19 de Janeiro de 2018.

Serão ofertados os cargos de Pedagogo, professores de Educação Infantil, Professor de Educação Especial, Professores de 1º ao 5º ano e Professores de 6º ao 9º ano habilitados nas disciplinas de Língua Portuguesa, Ciências, Língua Inglesa, Ensino da Arte, Matemática, História, Geografia, Estudos Amazônicos, Ensino Religioso e Educação Física.

O processo seletivo de que trata o Edital Nº 001/2018 será composto pelas seguintes etapas: inscrição, classificação, chamada e contratação dos professores e pedagogos, conforme cronograma anexo I.

Requisitos

São requisitos para a inscrição: a) ser brasileiro nato ou naturalizado; b) ter, na data da chamada e comprovação de títulos, a idade mínima de 18 anos completos; c) possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo; d) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; e) não possuir vínculo profissional com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com os Poderes Legislativos e Judiciários, salvo os casos permitidos pela CF/88.

A coordenação e execução do processo de seleção é de responsabilidade da Comissão Central designada pela Portaria N.º 003/2018-SEMGOF,. E a chamada e contratação dos aprovados na seleção é se responsabilidade da SEMED.

Os cronogramas das etapas de chamada e contratação do processo de seleção regulamentado pelo Edital serão divulgados em Edital próprio, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed), a serem divulgados no site: www.santarem.pa.gov.br.

A previsão é que a lista com os nomes dos aprovados para as vagas ofertadas seja divulgada no dia 12 de fevereiro de 2018.

RG 15 / O Impacto com informações da asco/Semed