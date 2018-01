Vice-Prefeito vistoria obras na região do Lago Grande

Mostrando que não tem tempo ruim e nem crise, o vice-prefeito de Santarém, José Maria Tapajós, não descansa e sempre está nas comunidades de várzea e planalto, vistoriando obras e atendendo apelo da população.

No último final de semana José Maria Tapajós esteve na região do Lago Grande, onde vistoriou obras que estão sendo feitas nos ramais de várias comunidades do Lago Grande. “São mais de 130 km de ramais, onde estão sendo feitas manutenções, como abertura e alargamento dos mesmos. Nossa meta é atender os anseios dos moradores”, disse José Maria Tapajós à nossa reportagem.

SAIBA MAIS: Depois de diversos mandatos na Câmara Municipal de Santarém, inclusive presidente por várias legislaturas, José Maria Tapajós assumiu pela segunda vez o importante papel de vice-prefeito de Santarém. Em entrevista à nossa reportagem antes de assumir o governo municipal, junto com Nélio Aguiar, José Maria Tapajós disse que sempre estará à disposição da administração para atender no ponto e no local onde for útil. “Não tenho a menor dúvida que para onde o Prefeito me escalar, poderei fazer o esforço máximo para dar conta da tarefa. Não tenho a menor dúvida de que poderei ajudar Santarém. Estarei à disposição do prefeito Nélio para ajudá-lo, principalmente no que diz respeito a fazer chegar o Governo nos quatro cantos da cidade através da presença do Prefeito, do vice-Prefeito, de um Secretário, de um chefe de divisão de seção ou até mesmo com serviços. A presença do Governo nas comunidades e nos bairros se dá através de serviços ou da pessoa física do Prefeito e do Vice”, informou Tapajós na ocasião.

Fonte: RG 15/O Impacto