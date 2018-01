5ª URE de Santarém terá novo diretor

Informações que chegaram à nossa redação são de que a 5ª Unidade Regional de Educação (5ª URE) com sede em Santarém, terá novo diretor a partir do dia 1º de fevereiro. O atual diretor da 5ª URE, professor Naldo Almeida ficará no cargo até o dia 31 de janeiro deste ano. Em seu lugar deve assumir o professor Normando de Castro, atual diretor do Colégio Rodrigues dos Santos.

Em contato com nossa reportagem, Naldo Almeida disse que em novembro do ano passado entrou com pedido de sua aposentadoria, que foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018.

Fonte: RG 15/O Impacto