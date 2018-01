Violência sem controle em Belém – Homens encapuzados matam quatro no Icuí

Três pessoas morreram no local. Uma chegou a ser levada para a UPA, mas não resistiu. (Foto: Wagner Almeida)

A invasão Favelinha, no bairro do Icuí, município de Ananindeua, viveu momentos de terror no início da madrugada desta terça-feira (16). Quatro pessoas foram executadas por homens encapuzados dentro de uma residência.

Seis pessoas estavam em um uma casa na rua Leandro Mendes, quando um carro preto parou e homens invadiram o local.

Quatro pessoas foram alvejadas: Mayara Cristina, 19 anos; Kleberson Wallace Moraes da Rocha, 17 anos; Thayna Souza dos Santos, 16 anos; e Cledson Rodrigues Caldas Moraes, 22 anos. Este último chegou a ser socorrido, porém, morreu na Unidade de Pronto Atendimento UPA, do bairro.

Duas crianças estavam na residência, mas foram poupadas pelos bandidos.

Testemunhas afirmam que uma das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

