Capitania Fluvial de Santarém se prepara para troca de Comando

Vídeo / Capitão Ferreira receberá comando da Capitania Fluvial das mãos do Capitão Ricardo Barbosa no próximo dia 26 de janeiro.

A equipe da Jornal O Impacto fez uma visita ao capitão Ricardo Barbosa, comandante da Capitania Fluvial de Santarém e que para tristeza de muitos, aproveitou o momento para anunciar sua saída de Santarém. Em papo descontraído, fala sobre sua gestão em meio às dificuldades, mas com sentimento de dever comprido.

“Nós tivemos a apresentação do novo comandante que irá assumir a Capitania Fluvial de Santarém, Comandante Ferreira, que é competente oficial vindo de Belém e agora dia 26 de janeiro eu estarei passando a Capitania para o Comandante Ferreira. Foi uma grata satisfação para mim poder trabalhar aqui junto à população santarena, durante esses dois anos tentando realizar aqui um trabalho na área de segurança. Na verdade, de uma certa forma inovando, ou seja, ao invés de fazer um trabalho punitivo em função dos ribeirinhos, procuramos fazer um trabalho muito mais educativo e profissionalizante para que a gente leve educação e qualificação para que essas pessoas possam conduzir suas embarcações de uma forma mais segura aqui na região. Sabemos que é uma região muito carente, e nós tivemos um grato retorno por conta desse projeto que foi feito aqui. Então, se compararmos com os dados estatísticos anteriores em que a Capitania realizava em média cerca de cinco cursos por ano para comunidades da região, nós fizemos um incremento exatamente nesses curso de formação de aquaviário; conseguimos atender outros municípios. Apesar da Capitania ser de Santarém, temos em nossa área de jurisdição 22 municípios. Então, a gente conseguiu atingi outros municípios levando cursos de profissionalização. Se acompanharmos os dados estatísticos de 2015, época em que a Capitania formava em média 250 aquaviários por ano, atualmente nós temos formados mais de 500 aquaviários por ano, durante esses dois anos à frente da Capitania. Então, saio desta Capitania com a grata estatística de ter formado pelo menos mais de 1000 aquaviários, não só em Santarém, mas em vário outros municípios em que passamos, como Aveiro, Monte Alegre, Alenquer, Curuá, entre outros aqui da região, inclusive houve localidades que nós fomos onde a Marinha nunca havia realizado curso. Foi algo bem emocionante a passagem por esses locais. Tivemos, também, o trabalho realizado de distribuição de coletes salva-vidas junto à população ribeirinha, em um trabalho que também foi realizado em parceria com a Sociedade de Amigos da Marinha aqui de Santarém e também em parceria com as empresas de navegação. Nesses dois anos conseguimos distribuir mais e 2250 coletes gratuitamente para população ribeirinha. O engraçado é que às vezes a gente chamava os ribeirinhos e eles pensavam que iam tomar uma punição. Não! Era apenas para pegar o colete. Esse foi um trabalho bem bacana que foi realizado em Santarém”, disse Comandante Ricardo Barbosa.

“Com relação à inspeção naval, a gente conseguiu atingir outros municípios através de um projeto que nós chamamos de “Capitania Itinerante”, que procurou pegar nossa embarcação, colocamos um grupo de outros militares e levar para outros municípios, onde permanecíamos na faixa de 20 a 30 dias, não só realizando inspeção, mas oferecendo todos os serviços, como inscrição de embarcação, atualização das carteiras de aquaviário, verificação da arqueação das embarcações, fazendo a medição das embarcações, realizando cursos, palestras em escolas, etc. Só para se ter uma ideia, a gente duplicou o quantitativo de pessoas atingidas pelas nossas palestras em escolas, então, quando chegávamos em um município nós procurávamos todas as escolas para fazer o máximo de palestras de navegação possíveis, pois sabemos que o ideal é atingir o público mais jovem, as crianças. Depois da palestra, elas vão para casa e repassam aquelas informações para a família. Então, eu saio aqui de Santarém muito feliz, principalmente com os índices que nós atingimos aqui na região”, informou.

“Com o trabalho educativo, tenho certeza que foi satisfatório, pois conseguimos atingir uma população muito maior e os índices de acidentes mostram isso. Se consultarmos 2014 e 2015, foram registrado 36 inquéritos, já no ano de 2016 foram abertos somente 17 inquéritos e no ano passado foram 27. Então, houve uma redução no número de inquéritos em função da redução de números de acidentes aqui na região, apesar que ano passado tivemos um período muito conturbado, que foi o segundo semestre, trata-se do caso do empurrador da Bertolini que foi de uma repercussão muito grande. Na verdade, qualquer evento que venha a ter perda de vidas humanas é importante, mas aquele de fato teve um repercussão muito grande. Do mês de agosto até o final do ano tivemos uma série de acidentes, muitos em função das condições climáticas aqui da região, presenciamos um período muito atípico, ventos muito fortes. Tivemos aquele acidente que apesar de estar fora da área da minha jurisdição, que aconteceu no Rio Xingú, com o capitão Ribeiro, com a morte de 23 pessoas que também foi em função das condições climáticas e outros acidentes que aconteceram em nossa região por esse mesmo motivo. Às vezes as pessoas insistem em querer navegar em condições adversas, então, é sempre recomendado: antes de fazer a sua navegação que procure verificar as condições climáticas. Se não tiver acesso à internet, procure a Capitania, dê uma ligada para se informar da previsão”, alertou Capitão Barbosa.

“Outro problema que ocorre com frequência, é o superlotação nas embarcações, principalmente nos períodos de férias e festividades. Às vezes o próprio proprietário da embarcação aproveita, mas o grande parceiro da Capitania é a própria população. Então, nós procuramos atender praticamente todas as denúncias que chegaram à Capitania e fazer um verificação. Nós sempre buscamos a parceria da própria população para que mande suas denúncia, pode ser via telefone, via e-mail ou até mesmo através do nosso próprio site na internet, existe um formulário de Ouvidoria onde também podem ser realizadas denúncias. Com relação ao combate a essa prática de excesso de passageiros, hoje nós temos a orientação do comandante do 4º Distrito Naval para que os condutores ou comandantes das embarcações e sua tripulação, que forem pegos nesse tipo de condições colocando em risco a embarcação e principalmente a vida dos passageiros, serão encaminhados ao distrito de Polícia Civil, onde nossa legislação penal prevê que eles sejam enquadrados, inclusive presos em flagrante. A orientação que nós temos hoje é essa, a embarcação que for pega com excesso de passageiros e que esteja de certa forma colocando a vida dos seus passageiros em risco, o comandante ou condutor será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e lá permanecerá preso em flagrante. Aqui não aconteceu, mas nós tivemos um fato na Capitania do Amapá que o condutor foi levado para Delegacia e foi preso”, declarou.

Capitão Barbosa diz que Santarém é uma cidade que já conhecia, pois teve oportunidade de trabalhar em Manaus como piloto de helicóptero e diversas vezes passou em Santarém, mas a população santarena é muito acolhedora. “Eu fui muito bem acolhido pela sociedade santarena, minha família também se sentiu muito à vontade, tive o privilégio de morar dois anos aqui em frente a nossa Pérola do Tapajós. Realmente, já estou com clima muito saudoso, deixando a cidade, evidentemente com uma tristeza muito grande. De fato, ficarei com muita saudade desses dois anos que passei aqui. Voltarei novamente para curtir as belezas da nossa terra, como Ponta de Pedras e Alter do Chão. Foi de fato um período muito grato e levarei Santarém em meu coração. Gostaria de aproveitar esse momento para agradecer à imprensa santarena, que teve um relacionamento com a Capitania muito bom, fantástico, tenho muito a agradecer pelo todo trato que tiveram com a Capitania ao longo desses dois anos. Espero que continue com o Comandante Ferreira. Vou embora de Santarém com um sentimento de dever cumprido e realmente levando Santarém no meu coração. De todos os lugares que já tive oportunidade de morar em função da minha carreira naval, eu vou com uma saudade muito grande desta cidade. Eu estou designado para Diretoria de Ensino no Rio de Janeiro, estarei voltando para minha cidade, sou carioca, e devo estar me apresentando agora no mês de fevereiro, onde irei continuar o meu trabalho”, agradeceu Capitão Ricardo Barbosa.

Fonte: RG 15/O Impacto