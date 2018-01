Com documentação falsificada, foragido de alta periculosidade é recapturado pela PM

Bruno Quadro Neves, conhecido no submundo do crime pela alcunha de “Seborréia”, foi preso por volta de 11h de terça-feira (16), próximo a Praça Tiradentes. Segundo informações da Polícia, o mesmo estava em uma motocicleta se passando por mototáxi não credenciado, quando a guarnição da PM responsável pelo ronda do comércio desconfiou das atitudes suspeitas e fez a abordagem.

Aos militares, Seborréia apresentou RG, CPF e Título de Eleitor, todos falsificados em nome de Pedro Henrique Menezes do Nascimento. Porém, devido as várias passagens pela polícia, o mesmo foi reconhecido pelos Militares.

Bruno é detento foragido Centro Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRAHSM) foi encaminhado a 16ª Seccional da Polícia Civil, e autuado em flagrante delito pelo delegado plantonista Herbert Farias Júnior, pelo crime de falsidade ideológica e falsificação de documento público.

RG 15 / O Impacto