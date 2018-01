Em Óbidos, procura por emissão do RG aumenta devido o período de matrículas

Secretária de Desenvolvimento Social, Izalina Silva, informou que pais não precisam apresentar RG para matricular crianças que ingressam na rede municipal.

A procura pelo serviço de emissão do Registo Geral (RG), no Espaço do Empreendedor, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social (Semdes), aumentou consideravelmente nas últimas semanas. A coordenação do setor de identificação atribui o aumento ao período de matrículas nas redes estadual e municipal de ensino.

A emissão do documento em Óbidos, no oeste do Pará, segue a demanda repassada pelo setor de identificação da Polícia Civil. São 460 unidades emitidas mensamente. Por dia, são expedidos 30 documentos, desse total 10 são destinados ao público prioritário.

Com o aumento da demanda a emissão diária do RG tem ultrapassado a cota. A secretária de Desenvolvimento Social, Izalina Silva, esclareceu durante entrevista à imprensa que não há obrigatoriedade da apresentação do documento para matricular crianças que estão ingressando na rede municipal de ensino. Esse entendimento por parte de alguns pais tem colaborado para o aumento das filas em frente ao órgão responsável pela emissão.

Izalina destaca que mesmo com a grande procura, a emissão do documento deve seguir a demanda diária. “Se hoje nós fizéssemos 460 atendimentos para atender essa grande procura nós quitaríamos toda as cédulas e o estado não nos manda mais cédulas. O município ficaria sem material do RG até o estado nos mandar a outra remessa, o que não acontece com tanta facilidade”.

Para diminuir o tempo de espera na fila, está sendo elaborado um sistema para agendar a retirada do documento. A intenção é criar um mecanismo para que as pessoas possam marcar o dia e a hora para retirar a carteira de identidade.

“Nós teremos todo um cuidado para atender nesse mecanismo pessoas da cidade e do interior, por isso ele será manual. A intenção é garantir atendimento para quem estiver na fila e criar uma espécie de reserva diária de cédulas para atender os agendamentos, sem prejudicar ninguém. Em breve anunciaremos o início do funcionamento desse mecanismo”, explicou Izalina.

Outro planejamento e iniciar até o mês de junho, um levantamento nas escolas da rede municipal, sobre a demanda de alunos que necessitam do documento para providenciar a emissão. A intenção é evitar a aglomeração de pessoas no início do período das matrículas em 2019.

O Espaço do Empreendedor funciona para emissão da carteira de identidade de segunda a quinta, de 8h às 14. O órgão está localizado na Rua Dr. Picanço Diniz, nº 166 – bairro Lourdes, próximo a escola Duque de Caxias.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Comissão Permanente de Licitações (CPL), divulgou edital de licitação na modalidade Pregão Presencial N°002/2018/PMO/SEMCULT, para contratação de empresa

especializada em montagem de estruturas (palco, sonorização, iluminação, segurança, banheiros químicos, camarotes e área VIP), para a realização do Carnapauxis 2018.

O certame será realizado no dia 26 de janeiro de 2018 (sexta-feira), na sala do Setor de Licitações, que fica localizada na sede da prefeitura, na Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro.

As informações completas sobre o edital do Pregão Presencial podem ser acessadas no site da prefeitura: www.prefeituradeobidos.com.br no link licitações. Ou ainda pelo e-mail – cp_licitacao@obidos.pa.gov.br.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO