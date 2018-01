Prefeitura de Óbidos entrega prêmios aos sorteados na campanha Refis 2017

Ao todo 37 pessoas foram sorteadas. Até esta terça-feira (16), apenas 21 haviam retirado os seus prêmios.

Contribuintes que aderiram ao programa de Recuperação Fiscal – Refis 2017, e foram comtemplados na promoção realizada pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sempof), estão desde segunda-feira (15) recebendo os seus prêmios no setor de tributos da prefeitura.

O sorteio realizado no dia 22 de dezembro de 2017, foi uma forma de incentivar a população a renegociar os seus débitos junto a receita municipal, em condições especiais de parcelamento e descontos que chegaram a 100% em alguns casos.

Os sorteados foram anunciados durante a programação de uma rádio comunitária local. Entre os contribuintes adimplentes, foram distribuídos prêmios variados que vão desde eletrodomésticos e eletrônicos a uma motocicleta zero quilômetro.

Até esta terça-feira (16), dos 37 sorteados, apenas 21 compareceram ao setor de tributos para receber os seus prêmios.

O prefeito de Óbidos, Chico Alfaia, participou da entrega de alguns prêmios na manhã de segunda-feira e ressaltou a importância da participação da população na campanha Refis. “Embora nós não tenhamos conseguido alcançar a meta que esperávamos, vimos que a população em sua maioria entendeu o seu protagonismo no papel de nos ajudar a fazer um município melhor e regularizou a situação do seu IPTU ou de qualquer outro imposto que porventura estivesse em atraso. Ganha o contribuinte, e a entrega desses prêmios é a prova disso, e ganha também o município que vai retornar com esse dinheiro arrecado em obras e serviços que certamente irão melhorar a vida da nossa gente”, falou o prefeito.

Outros 16 prêmios continuam à disposição de seus ganhadores. Os contemplados devem se dirigir até o setor de tributos, que fica na sede da prefeitura, localizada na rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro, de 8h às 13h de segunda a sexta.

Abaixo a relação dos ganhadores que ainda retiraram os seus prêmios:

ORDEM DOS SORTEIOS 2017 Ord. do Sorteio Prêmio Cupom Ganhador Insc. Mun./CPF Endereço 05 FOGÃO 4 BOCAS 2956 Adilton de Melo Azevedo 803.925.982-72 Rua Felipe dos Santos,445, Cidade Nova 06 LAVADOURA DE ROUPAS 900 Esp. de Vicente Savino 01.01.052.0816.001 Rua Marechal Rondon, 172, Lourdes 07 FERRO DE PASSAR 3379 Maria Francenilda Florenzano Souza 01.01.052.0163.001 Beco de Lourdes, s/n, Lourdes 08 BATEDEIRA 2297 Wilmar da Rocha Franco 2.992 Rua Antonio Fernandes, 291, Lourdes 11 BEBEDOURO 1010 Lucivaldo Batista de Sousa 916.384.452-49 Rua Atalaia, 154, Perpétuo Socorro 12 FOGÃO 4 BOCAS 2836 Everton Carvalho Canto 329.703.152-20 Trav. Eloy Simões, 106, Centro 13 LAVADOURA DE ROUPAS 1200 Antero Augusto de Oliveira 01.01.056.0369.002 Trav. Lauro Sodré, s/n, Lourdes 14 FERRO DE PASSAR 2117 José Natalino Campos de Sousa 1.750 Av. Prefeito Nelson Souza, 678, Cidade Nova 15 BATEDEIRA 2306 R. P. Siqueira Comercial – ME 167 Rua Pres. Arthur Bernardes, 116, Sta. Terez. 21 LAVADOURA DE ROUPAS 1292 Leonil Azevedo Nunes 01.02.031.0278.001 Passagem 11 de Junho, 77, Sta. Terezinha 23 FERRO DE PASSAR 1151 Dorival Ribeiro da Silva 154.149.062-20 Rua Pedro Alvares Cabral, 442, Cidade Nova 26 FERRO DE PASSAR 804 José Jaime Bittencourt Belicha 01.01.001.0216.001 Rua Almirante Tamandaré, 104, Centro 27 MICRO SYSTEM 2425 Ormiro Carneiro Gualberto 01.02.021.0032.001 Trav. Juraci Matos, 274, Sta. Terezinha 30 GELADEIRA 2577 Fernando B. do Amaral & Aurélio 01.01.024.0525.001 Av. Dom Floriano, s/n Centro 31 CAIXA DE SOM AMPLIF. 2701 Esp. de João Batista Rodrigues 01.01.022.0074.001 Trav. Dr. Machado, 348, Centro 35 AR CONDICIONADO 1995 Emerson Barros Castro 030.912.662-22 Rua do Engenho, 581, São Francisco

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO