Programa Territórios Sustentáveis estreita os laços com Juruti

Visando a troca de experiências e conciliar ações entre as instituições, coordenadores do Programa Territórios Sustentáveis estiveram nesta terça-feira, 16, em Juruti, participando de uma reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Juruti e do Instituto Juruti Sustentável.

A reunião contou com a presença de aproximadamente 50 pessoas, representantes do governo municipal, instituições locais e da diretoria do Instituto Juruti Sustentável. “Essa foi uma reunião muito produtiva, houve boa participação, as pessoas estão muito interessadas. Juruti já realiza ações visando seu desenvolvimento sustentável e vamos estreitar nossas relações a fim de firmarmos parcerias”, disse Jakeline Pereira, coordenadora do Territórios Sustentáveis.

Em novembro de 2017, o Programa Territórios Sustentáveis participou do I Encontro de Sustentabilidade, promovido pelo Instituto Juruti Sustentável, com o tema “Ações para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia”. De lá pra cá, a ideia é estreitar laços. “Agradecemos a presença dos secretários municipais. O governo municipal contribuiu bastante nessa eventual parceria que pretendemos fazer com o Programa Territórios Sustentáveis”, destacou o presidente do Instituto Juruti Sustentável, Gustavo Hamoy.

Leonel Andrade, secretário interino do governo municipal, informou que a reunião foi muito importante, pois ideias foram discutidas para ampliar a parceria entre a Prefeitura de Juruti com as instituições do Programa Territórios Sustentáveis, que têm atuado em ações visando o desenvolvimento dos municípios.

Heloísa Kavinski, representante da Agenda Pública, informou que a reunião serviu para que fosse apresentado e discutido o eixo Gestão Pública do Programa Territórios Sustentáveis. “Apresentamos nosso trabalho, explicando que o eixo Gestão Pública parte das demandas dos gestores municipais, que apresentam os problemas enfrentados em seus municípios. A partir daí nós buscamos a solução para cada problema, cada demanda, de acordo com a realidade de cada município”, acrescentou Heloísa.

Fonte: RG 15/O Impacto e Udirley Andrade/Martha Costa