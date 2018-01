Quadrilha de assaltantes estoura carro forte no sudeste do Pará; vídeo

Assaltantes explodem carro forte em plena luz do dia na PA-279 e atingem médico de raspão.

Um bando formado por cerca de 15 homens encapuzados fortemente armados com fuzis e metralhadoras , explodiram um carro forte da Transportadora de Valores Prosegur, com sede na cidade de Redenção. O assalto cinematográfico, ocorreu na Rodovia PA-279, no trecho que liga a cidade de Xinguara a Água Azul do Norte, próximo a localidade conhecida como Casa Branca, distante cerca de 30 quilômetros da cidade de Xinguara.

De acordo com informações de populares, os bandidos fortemente armados, bloquearam um trecho da rodovia e passaram a render motoristas e passageiros de trafegavam no trecho na hora do bloqueio. O bloqueio obrigou a parada do carro forte responsável pelo abastecimento e recolhimento de valores de diversas agencias bancárias e casas lotéricas dos municípios de Água Azul do Norte, Ourilândia do Norte e Tucumã.

O médico de prenome Faure, que atende na cidade de Redenção, Xinguara e hospitais de outros municípios da região, foi atingido de raspão por um disparo de arma de fogo, após passar no bloqueio e ter seu carro atingido pelos tiros. O médico foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h) na cidade de Xinguara. Um segurança da empresa, também foi atingido com um tiro na perna. Conforme relato de testemunhas, os bandidos levaram muito dinheiro a julgar pela grande quantidade de dinheiro que ficou espalhada no local, após os bandidos dinamitarem o cofre do carro forte.

O veículo que transportava os malotes ficou totalmente destruído pela ação dos bandidos que dinamitaram o veículo em plena luz do dia. Nada restou do carro transportador de dinheiro.

A ação realizada no início da tarde de hoje (17/01), mostra a ousadia dos bandidos que passaram a agir durante o dia demonstrando que não temem uma ação da polícia.

2º Assalto: Na semana passada uma quadrilha formada por cerca de 15 assaltantes explodiram a agencia do Banco do Brasil da cidade de Rio Maria, de onde levaram cerca de R$ 150 mil, depois de atirar contra o quartel da Polícia Militar e fazer algumas pessoas de reféns.