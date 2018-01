Sefa facilitará emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

Vídeo // Fernando Pereira, gerente de Arrecadação da Sefa, anuncia lançamento do programa

A Coordenadoria da Secretaria da Fazenda Estadual (SEFA) em Santarém vai lançar a partir do dia 23 de janeiro deste ano, um programa para emissão da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica, em seu portal eletrônico, que facilitará a vida de muitas empresas, pessoas jurídicas, associações, etc.

Segundo informações do gerente de arrecadação da Sefa em Santarém, Fernando Pereira, a emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica que antes era feita somente na Secretaria da Fazenda Estadual, agora poderá ser feita eletronicamente em qualquer Município do Estado, através do portal da Sefa.

“O novo sistema vai beneficiar a vida daquelas pessoas que moram em municípios onde não existe agência da Sefa, bem como de produtores rurais, pessoas jurídicas e outros segmentos, que tinham que se deslocar para uma cidade onde existe uma agência da Sefa. Agora, com o lançamento desse programa, você pode pedir a emissão de sua Nota Fiscal Avulsa Eletrônica de qualquer lugar do Pará, basta se cadastrar no Portal da Sefa”, disse Fernando Pereira.

Fonte: RG 15/O Impacto