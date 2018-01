Bocão Ed. 1181

CASO BURITI

É lamentável esse vai e vem de decisões contra o empreendimento Buriti, que deveria gerar empregos e impostos para o Município, Estado e União. Essa confusão está ocorrendo, no meu entendimento, por falta de análise profunda dos autos do processo. Conversei com um advogado especialista no assunto, ele mostrou o caminho e fui convencido de seu alto grau de conhecimento na matéria.

CASO BURITI 2

Não está difícil reverter a situação para o empreendimento Buriti. Esse processo envolve procedimento, coragem e técnica, não adianta responder com base em alegações sem fundamentação legal. Falta ação, falta confrontar procedimentos, enfim, se não agir com atitude e conhecimento técnico o empreendimento Buriti vai passar de empreendimento para invasão.

CASO BURITI 3

Digo isso, porque os invasores de plantão metem a cara e conseguem. Já tem um grupo se articulando para invadir e se instalar de vez, já que em todas as invasões prevalece a coragem deles. Existe contradição das autoridades, uma invasão próxima, com o mesmo objetivo, com as mesmas destruições, até pior, a Procuradoria não fez nada e estão instalados há muito tempo e os prejuízos são maiores que o do suposto prejuízo que a Buriti esteja causando.

CASO BURITI 4

Enquanto isso, ações são apresentadas. O servidor em Brasília que liberou o empreendimento vai responder com possibilidade de ser demitido do serviço público. O prefeito Nélio vai responder por improbidade, por culpa e responsabilidade de sua assessoria jurídica. Nélio pode ter sua ficha suja por causa da morosidade, da omissão e da falta de interesse de agir.

CASO BURITI 5

As autoridades, pelo que estou vendo, não fazem nada contra as invasões em terra do meio ambiente e os proprietários e seus procuradores não estão agindo com segurança, medo ou rabo preso? Tem que agir, tem que procurar as autoridades superiores para saber se as decisões estão ou não dentro das normas legais. O prefeito Nélio pode sofrer punição, estendendo para seu mandato.

CAIXA VERMELHO

Fiquei sabendo que a Secretaria de Infraestrutura está devendo os aluguéis das balsas que ficam na Praça Tiradentes e quando os proprietários foram cobrar o Secretário, ele estava no dia estressado e com grosseria disse ao proprietário: “Se estão achando ruim, retirem as balsas do local”, demonstrando não estar nem aí para a situação.

CLÍNICA CHEIA

Chegou à minha mesa um alerta para o prefeito Nélio. Para ele prestar atenção no baixo índice de operações que são realizadas no Hospital Municipal, mas em compensação tem clínica que está faturando, por que será? Estamos de olho. Será que essa clínica está fazendo operação sem cobrar?

SÓ MOLEZA

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não quer mais produzir. Quer transferir sua responsabilidade ao cidadão, quando criou um “canal de denúncias patrimoniais” para receber informações sobre titulares de débitos inscritos na Dívida Ativa da União. As denúncias podem ser feitas por qualquer cidadão ou pessoa jurídica, de maneira identificada ou anônima.

SÓ MOLEZA 2

Os procuradores são pagos para trabalhar e não transferir responsabilidade a terceiros. O artigo 117 da Lei 8.112/90 inciso VI – “cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado”. E mesmo assim, querem que os cidadãos trabalhem para eles sem remuneração e no fim do mês quem recebe são os procuradores. Quem os fiscaliza? O Brasil ficou avacalhado com normas criadas em gabinete transferindo responsabilidade. Vão trabalhar, ganham bem para ficar fazendo o quê?

VAI PAGAR O PATO

O prefeito Nélio se não levantar a cabeça pode ficar nas mãos dos padrinhos políticos, está amarrado com os compromissos que fez com seus aliados. Como eles não foram indicados pelo Prefeito e sim pelos donos dos partidos, alguns indicados não estão nem aí para a administração do prefeito Nélio, porque eles prestam contas com seus padrinhos. Com isso algumas secretarias estão de mal a pior, já que os padrinhos só pensam em vantagem. Cuidado Prefeito, com os padrinhos!