Referência empresarial na Amazônia, Grupo Chaves completa 50 anos

Sabemos que empreender na Amazônia não é nada fácil. Porém, ao completar meio século de existência, o Grupo Chaves prova a capacidade de nosso povo. Atualmente o conglomerado empresarial é composto pelas Fazendas Santana; Automic Tratores Valtra e Implementos Agrícolas; Maicá Diesel Ltda. Concessionária Volkswagen Caminhões – MAN Latin América e Incorporação Imobiliária Cravo do Maicá.

A história do Grupo Chaves se mescla com a do seu fundador Manoel Ivair Chaves, que há 58 anos casado com Veleida Lima, foi morar na Santana do Ituqui. Mas teve a primeira firma registrada em Santarém na data de 1967, que em 2017 completou 50 anos.

Para celebrar essa conquista, os colaboradores foram conhecer e festejar onde tudo começou, na região do Ituqui. Parabéns a todos que fazem o Grupo Chaves um sucesso, sem vergonha de ser caboclo, e com muita competência e integridade trabalham há 50 anos por toda uma região. Que tenham muitos anos ainda a comemorar.

Além de cuidar muito bem de suas empresas, o empresarial Manoel Ivair Chaves, exerceu diversas funções com objetivo de contribuir para o desenvolvimento de nossa região, entre eles podemos citar: