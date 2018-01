Secretário de obras de Limoeiro do Ajuru-PA morre após levar 10 tiros

O secretário adjunto municipal de obras da cidade de Limoeiro do Ajuru, na região nordeste do estado, foi executado com pelo menos dez tiros em frente à sua casa, localizada na rua Nova II. A Polícia Militar está no local.

Segundo testemunhas, José Ricardo Alves Rodrigues, que era antigo aliado do poder político da região, estava chegando do trabalho e foi cercado pelos dois assassinos, que estavam em uma motocicleta próximo à casa do secretário; em seguida, a dupla sacou pistolas e fez pelo menos 10 disparos contra a vítima indefesa, que morreu no local.

José Ricardo já havia exercido outras funções dentro da prefeitura do município, e também havia se candidatado a vereador nas eleições passadas. Até o momento não há informações sobre se a vítima já vinha recebendo algum tipo de ameaça.

Fonte: DOL