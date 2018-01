Vídeo – Desafios para implantar Libras no ensino municipal

Libras é considerada hoje, a segunda língua oficial do Brasil, muitos deficientes auditivos hoje dominam esse linguagem, mas acreditamos que muitos em nossa sociedade não conhecem ou pouco sabem dessa forma de linguagem que veio facilitar a comunicação com o surdo; e para explicar e tirar todos as nossas dúvidas conversamos com a pedagoga especialista em Libras Professora Cleiciane Reis.

Libras significa Língua Brasileira de Sinais e surgiu com o intuito de alfabetizar as pessoas surdas, facilitando o contato; nós que somos ouvintes também estudamos para nós alfabetizar como nossa segunda língua. Segundo a professora Cleiciane, hoje, Libras ainda não faz parte da grade curricular de ensino em nosso município, mas existe uma grande vontade de se implantar, os vereadores estão na luta em relação a isso, sendo que os professores da educação especial do município executam esse trabalho desenvolvendo dentro das escolas com os projetos, alguns professores do regular que conhecem esse trabalho, já desenvolvem com os alunos, então através das disciplinas, português, matemática eles vão inserindo a Libras, até porque os alunos surdos estão integrados com os alunos ouvintes dentro da escola. Se caso a professora não souber fluentemente a Libras, ela tem o professor do AEE – Atendimento Educacional Especializado aonde se faz essa ponte juntamente com o professor da sala regular e a escola toda para se considerar uma escola inclusiva, sendo que no contraturno esse aluno retorna à escola e usa a sala multifuncional que é a sala de recursos onde ele será alfabetizado em Libras.

De acordo com a professora Cleiciane, Libras não é nada difícil de aprender, se você treinar constantemente, com toda certeza irá dominar a língua. Hoje, dia 19 de janeiro, acontecerá o Curso das Férias, disponível para todos, aqueles simpatizantes, pessoas que não conhecem nada da Libras estão sendo convidados a participar, a inscrição no Capacita 2018 da Unama é apenas um kit de material escolar que é um lápis, um caderno e uma borracha, os kits serão distribuídos para zona rural. Aqui em Santarém existem algumas instituições que promovem curso de Libras, eu também faço parte de uma empresa onde eu desenvolvo esse trabalho com um valor mais acessível para nossa população em geral, toda sexta-feira, das 18 às 20 horas, para quem tiver interesse em participar e conhecer o projeto de Libras Acessível Para Todos, estou desenvolvendo juntamente com um grupo de professores e colegas no qual chamamos de aplicadores lá no Parque da Cidade. Para acompanhar mais detalhes sobre a entrevista exclusiva com a professora Cleiciane Reis concedida à TV Impacto, acesse o vídeo acima.

Fonte: RG 15/O Impacto