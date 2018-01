Durante treinamento tático na grande Belém, PM é baleado na cabeça

Um cabo da Polícia Militar do Pará foi baleado, no final da manhã desta sexta-feira (19), durante uma instrução de tiro da Companhia de Operações Especiais (COE) no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), em Marituba. Ele foi resgatado e encaminhado à unidade de saúde.

De acordo com fontes do DOL, o Cabo foi baleado na cabeça em circunstâncias ainda desconhecidas. Foi solicitada uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento do conjunto Almir Gabriel.

Depois, o policial militar foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do policial.

Posicionamento

De acordo com a Polícia Militar, a “Corregedoria Geral irá instaurar um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do baleamento de um policial militar durante capacitação em “AssaltoTático”, ministrado na sede do Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), nesta sexta-feira (19)”.

“De imediato, o militar foi socorrido e encaminhado ao hospital. No momento, ele está sendo submetido a atendimento médico para que seja definida a conduta de tratamento”, conclui a corporação em nota.

Fonte: DOL