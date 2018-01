Manhã de sábado marcada por acidentes de trânsitos em Santarém

O fim de semana iniciou com vários registros de acidentes de trânsito na Pérola do Tapajós. Quase que simultaneamente, duas colisões aconteceram em locais distintos, mas bastante conhecidos pelos inúmeros sinistros já acontecidos.

Era por volta de 8h20, de sábado (20), quando no cruzamento da avenida Marechal Rondon, com travessa Barjonas de Miranda, uma caminhonete avançou a preferencial, e atingiu um motoclista. Pouco tempo depois, outro acidente também envolvendo carro e moto, foi registrado na cruzamento da avenida Anísio Chaves com Sérgio Henn.

Neste último cruzamento, existe sinalização metafórica, placas e recentemente foi pintada uma faixa de conflito, mesmo assim, as colisões viraram rotina. Em ambos os casos ficou evidente a imprudência dos condutores. As vítimas foram socorridas pela equipe do Samu e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal (PSM). A equipe do SMT/Boat esteve no local realizando os devidos levantamentos.

RG 15 / O Impacto com foto de Francisco Lima

