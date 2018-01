UNAMA realiza Degustação de Cursos

O evento tem o intuito de reunir conhecimento para a comunidade santarena

A Faculdade UNAMA, do município de Santarém, oeste do Pará, realizará na próxima terça-feira (23) uma degustação de cursos gratuitamente para o público em geral. O evento, que é promovido pelo Núcleo de Empregabilidade e Carreiras (NEC) e pelos cursos de graduação nas áreas da saúde, exatas e humanas, acontecerá no auditório central, a partir das 16h.

Podem participar estudantes concluintes do ensino médio e demais pessoas que se interessarem por um dos cursos ofertados pela Faculdade. De acordo com a coordenadora pedagógica, Eysimar Vieira, nesse período a instituição disponibiliza para a comunidade aulas e cursos de capacitação com o objetivo de oferecer qualificação profissional e educação gratuitamente.“A mudança do ambiente escolar para a universidade traz muitas dúvidas, e nós da UNAMA pretendemos oferecer dinâmicas, tour pela faculdade e também a pesquisa de orientação profissional, para orientar os que ainda estão em dúvida sobre qual carreira seguir. Iremos deixá-los bem à vontade em nossos laboratórios e demais setores”, afirma a pedagoga.

Outras informações através do telefone 3523 5088. A Faculdade está localizada na Rua Rosa Vermelha, 335 – Aeroporto Velho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota