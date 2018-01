Entidades de Santarém realizarão Ato pela Defesa da Democracia e dos Direitos Civis e Trabalhistas

Narciso Sena, um dos líderes do movimento, informa que evento será realizado na terça-feira (23) na sede da OAB em Santarém.

Um grupo de sindicatos e associações e outras entidades representativas da sociedade civil organizada de Santarém organiza na próxima terça-feira (23/01) , no auditório da OAB, a partir das 19 horas, um evento intitulado “Ato pela defesa da Democracia e dos direitos civis e trabalhistas”, que terá palestras e debates sobre vários temas. O principal palestrante do ATO será o jornalista santareno Manuel Dutra, que fará uma análise da atual conjuntura política e econômica do Brasil. Além dele, a mesa de debates terá ainda a presença de Dom Flávio Giovenale, bispo da Igreja Católica e um representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ainda a ser definido. Após a palestra, haverá um debate aberto a todos os presentes.

Segundo o sindicalista Narciso Senna, um dos membros do Fórum em Defesa da Democracia e dos Direitos Civis e Trabalhistas que organiza o evento, “essa é uma oportunidade de refletirmos sobre a perda de várias conquistas sociais e direitos civis do cidadão brasileiro, que parecem escorrer entre nossos dedos como grãos de areia”. Ele diz ainda que “a atual situação do trabalhador, diante da reforma trabalhista já aprovada pelo Congresso Nacional, tende a se agravar, ainda mais, com a Reforma Previdenciária que pode ser votada este ano”.

Senna diz ainda que “o País vive um momento conturbado, onde vários direitos civis do cidadão são desrespeitados, além de vivermos um momento político confuso, às vésperas de uma eleição nacional, com um clima de intolerância nunca visto, o que prejudica o debate das grandes questões nacionais”.

Para as entidades Fórum, segundo o sindicalista, “é preocupante, também, o que ocorre na região amazônica, da qual fazemos parte, e que está cada vez mais no epicentro dos debates por causa da implantação de projetos governamentais que podem afetar o meio ambiente e atingir as populações tradicionais, além da violência do campo e privatização de serviços públicos”.

Fonte: RG 15\O Impacto